Violenza su donne: Abodi, ‘chiesto a Romagnoli e Cristante di portare questa esperienza nel calcio’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – “Ho chiesto ai due ragazzi presenti oggi che giocano in Serie A, Romagnoli e Cristante, di portare questa esperienza nei loro luoghi di sport. Abbiamo bisogno di ognuno di voi”. Lo dice Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.