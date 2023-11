Violenza su donne: Abodi, ‘spot 1522 andrà nelle scuole, atleti lo diffonderanno sui social’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – “Lo spot che abbiamo elaborato andrà nelle scuole. Da domani decine di campioni lo metteranno sui loro social. È un modo per fare rete, allenare il 1522 e aiutare le donne”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi in conferenza stampa a Palazzo Chigi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. “Abbiamo una ragione in più per migliorare gli impianti perché migliorare gli impianti significa migliorare i comportamenti”, aggiunge Abodi.