Violenza su donne: al Nazareno assemblea di ascolto ‘Ora basta!’ con Schlein

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – E’ in corso al Nazareno un’assemblea di ascolto sulla violenza contro le donne. ‘Ora basta!’, il titolo dell’iniziativa a cui partecipa Elly Schlein con associazioni e centri antiviolenza. “Abbiamo fatto una battaglia, anche in occasione del ddl approvato all’unanimità’ al Senato – ja detto Cecilia D’Elia- perchè fosse riconosciuta la formazione. Noi vogliamo su questo sfidare il governo perchè non è possibile fare norme che poi vengono applicate da personale non adeguato”.