Violenza su donne: Annibali presenta libro in Senato, ‘basta colpevolizzarci’

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Il pensiero collettivo che contribuisce alla colpevolizzazione delle donne, anche da parte delle donne stesse, è profondamente sbagliato e offensivo. È molto importante superare dentro se stesse questo senso di colpa”. Lo ha detto l’ex deputata Lucia Annibali intervenendo alla conferenza stampa al Senato moderata dalla giornalista Gaia Tortora in cui è stato presentato il libro ‘Il futuro mi aspetta’, scritto dalla stessa Annibali con Daniela Palumbo.

“Bisogna educare ai sentimenti perché il carcere arriva dopo, a cose fatte. Prima ci sono l’educazione al rispetto. Il lascito di Lucia Annibali è il reddito di libertà, uno strumento fondamentale”, ha spiegato la senatrice di Iv Silvia Fregolent. “Lucia Annibali -ha ricordato Maria Elena Boschi- ha fatto fare al nostro Paese dei passi in avanti giganteschi in termini sia culturali che normativi. Da lei ho imparato alcune cose. La prima è che non è mai colpa delle donne. Poi, davanti a situazioni di violenza o anche prevaricazione nei confronti di una donna, bisogna diventare intolleranti, non solo evitare di essere indifferenti”.

“Il governo sta pensando a un tavolo per potenziare gli strumenti contro la violenza sulle donne, come il braccialetto elettronico. Come Parlamento, bisogna chiedere di fare presto. È inaccettabile leggere che una donna ha subito violenza perchè un braccialetto non ha funzionato”, ha concluso Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia viva.