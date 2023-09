Violenza su donne: Avs, ‘ci asteniamo, troppo poco per una emergenza’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Noi ci asteniamo, siamo pronti a fare la nostra parte ma su una testo organico che affronti pienamente l’emergenza della violenza maschile contro le donne”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Giustizia della Camera Devis Dori nella dichiarazione di voto sulla Pdl che interviene sulle norme del Codice rosso.

Dori ha aggiunto: “Avevamo presentato un nostro ordine del giorno firmato dalla capogruppo Zanella che chiedeva un impegno per la formazione in particolare di magistrati e forze dell’ordine, le categorie in prima linea nel contrasto: la maggioranza lo ha bocciando dando un segnale incomprensibile”.