Violenza su donne: Biancofiore, ‘solidarietà a De Girolamo e ad Asia’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Condivido le parole di Nunzia De Girolamo e solidarizzo con lei per gli attacchi svilenti alla sua trasmissione e in particolare alla puntata dedicata in buona parte all’intervista con Asia, quest’ultima messa persino sul banco degli accusati dai soliti odiatori e odiatrici. E’ vero, c’è ancora, e non lo scopriamo oggi, un maschilismo imperante nella nostra società che purtroppo in tante occasioni viene difeso o persino sostenuto da donne che evidentemente non hanno ben chiara la posta in gioco. Provare a catapultare una vittima di stupro in un’imputata è davvero inconcepibile. Tutta la mia solidarietà alla giovane Asia e alla mia ex collega Nunzia, che sono certa non demorderà e andrà avanti per la sua strada”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Coraggio Italia, Maie e componente della Vigilanza Rai e della Commissione sui Femminicidi.