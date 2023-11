Violenza su donne: Boccia, ‘questa piazza è uno spettacolo, qui per ribadire impegno Pd’

Novembre 25, 2023

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “E’ davvero uno spettacolo questa manifestazione di Roma, con una grandissima partecipazione di donne, uomini, giovani e famiglie. A testimonianza della solidarietà spontanea che, dopo l’ultima devastante tragedia che ha colpito Giulia Cecchettin, ha pervaso l’opinione pubblica del nostro Paese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia dalla manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne.

“Ma la grande partecipazione non vuol dire solo solidarietà ma anche la richiesta di un impegno più forte delle istituzioni e nella società, per combattere il fenomeno della violenza contro le donne. Ecco perché a partire dalla segretaria Schlein siamo tutte e tutti nelle diverse piazze italiane: tocca alla politica e al Parlamento prima di tutto intervenire con leggi e norme utili e necessarie”.

“Quello che abbiamo approvato mercoledì e’ un provvedimento importante per la prevenzione secondaria ma non ancora sufficiente: per questo abbiamo chiesto e ottenuto che vengano discusse e approvate in Parlamento con urgenza altre norme che riguardano la prevenzione primaria e l’educazione affettiva. Io sono qui, oggi, per testimoniare l’impegno del Pd in Parlamento e quello mio personale perché so che, come maschio, dipende anche e soprattutto dagli uomini fermare la tragedia della violenza sulle donne e dei femminicidi”.