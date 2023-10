Violenza su donne: Bonetti (Az-Iv), ‘bene Roccella su promozione autonomia finanziaria’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Bene l’iniziativa della ministra Roccella con Abi che dà seguito alla strategia nazionale di contrasto alla violenza contro le donne promuovendo la loro autonomia finanziaria. Il microcredito di libertà è insieme al reddito di libertà uno strumento efficace e innovativo. Dopo averli introdotti in via sperimentale nella scorsa legislatura con un finanziamento complessivo di 15 milioni, si devono adesso rendere strutturali con un finanziamento adeguato. Abbiamo proposto con le colleghe Carfagna e Gelmini di destinare dalla prossima legge di bilancio 10 milioni strutturali all’anno: 6 milioni per il reddito di libertà, garantendo un contributo economico di 500 euro al mese ad almeno 1000 donne l’anno, e 4 milioni per sostenere l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Sul contrasto alla violenza contro le donne crediamo che maggioranza e opposizioni debbano trovare una risposta comune. Noi ci siamo”. Così Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva-Renew Europe in un post su X.