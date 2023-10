Violenza su donne: Bonetti (Az), ‘passo in avanti dedicato alle donne di domani’

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Questa legge, per la quale auspico un voto unanime dell’Aula che suggelli l’ottimo lavoro svolto da tutti i commissari, consente al Paese di fare un fattivo passo in avanti nella tutela delle donne e nel contrasto alla violenza contro di esse”. Lo ha detto Elena Bonetti, ex ministra ed attuale deputata di Azione-PER, durante le dichiarazioni di voto sul disegno di legge contro la violenza sulle donne alla Camera.

“Inseriamo questo provvedimento, che parte dal nostro testo che a sua volta riprendeva quello approvato dal governo Draghi, nel solco dei principi della Convenzione di Istanbul. Così come il reato di stalking, il Codice Rosso e l’introduzione del microcredito di libertà, approvati nella scorsa legislatura, anche questa legge prosegue nella tutela delle donne attraverso misure concrete, dall’ammonimento all’utilizzo del braccialetto elettronico, ad una maggiore formazione delle Forze dell’Ordine e della magistratura”, ha spiegato Bonetti.

“Tanto, però, c’è ancora da fare, come dimostra l’inopportuno intervento del collega Sasso di questa stamattina, al quale ricordo che il 25 gennaio 2022, il Presidente della Repubblica firmò il decreto di adozione del V Piano nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, nel quale è previsto l’insegnamento dell’educazione affettiva e sessuale, in coerenza con la Convenzione di Istanbul. È alle donne di domani, alle quali vogliamo consegnare un Paese più sicuro, e a quelle che non abbiamo saputo proteggere, che desidero dedicare questa legge: non principi e impegni slegati ma il risultato di un approccio sistemico e strutturale”, ha concluso.