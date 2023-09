Violenza su donne: Calenda a Salvini, ‘estremismo islamico? Idiozie a cavolo’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Vorrei solo capire perché questo sarebbe estremismo islamico e non un tentato omicidio, visto che non ci sono ragioni politiche o religiose dietro il gesto”. Così Carlo Calenda commenta via twitter il post di Matteo Salvini che pubblica il video del tentativo di aggressione a una ragazza da parte di un immigrato algerino in Svezia. “Non può esistere tolleranza, in Italia come in tutta Europa, nelle nostre società liberaldemocratiche, verso la follia dell’estremismo islamico”, scrive Salvini.

Commenta Calenda: “Premesso che sono per la tolleranza zero verso ogni estremismo, islamico o di altra natura, e per la difesa a spada tratta dei valori delle democrazie liberali, qui hai sparato una serie di idiozie a cavolo. Leggi la rassegna stampa in Italia, e vedrai che la violenza contro le donne è una malattia endemica della società italiana”.

“Essendo tu non un passante ma il Vicepremier, mi occuperei di spiegare come intendi contrastarla. Ma capisco che è un ragionamento troppo complesso. Magari la prossima volta”.