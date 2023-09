Violenza su donne: Carfagna (Az), ‘pm Brescia calpesta Costituzione e leggi italiane’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Questo pm ha umiliato e calpestato la Costituzione e le leggi italiane. Nessuna cultura può giustificare in Italia la violazione dei diritti e della dignità delle donne. La parità tra uomo e donna è un principio che va difeso sempre, a cominciare dalle aule dei tribunali”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, a proposito della richiesta di assoluzione di un pubblico ministero di Brescia per un uomo del Bangladesh accusato di aver maltrattato la moglie in quanto, secondo il pm, “i contegni di compressione delle libertà morali e materiali (…) sono il frutto dell’impianto culturale e non della sua coscienza”.