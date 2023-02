Violenza su donne: Casalino, ‘non ho mai perdonato mio padre’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l’odio da parte dei figli. Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che dimenticheranno, ma io non ho dimenticato nulla, di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto ed è una cosa che non si riesce a perdonare, almeno nel mio caso, al proprio padre. Ed è questa la pena peggiore per chi usa violenza nei confronti delle donne, perderanno l’amore dei propri figli”. Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda questa sera su Rai 2, ricordando la violenza del padre.