Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Inaccettabile, riprovevole e assurdo che chi sfila contro la violenza sulle donne lo faccia insultando e minacciando una donna come Giorgia Meloni che ha scritto una pagina di storia sulla emancipazione femminile in Italia”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.