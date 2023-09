Violenza su donne: Conte, ‘fermiamo questa strage, serve l’impegno di tutti’**

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “’Mi rifiuto di pensare che quando una donna dice ‘no’ il suo ‘no’ possa essere frainteso. Quando una donna dice no, dice basta! A volte scopri che il mostro non dorme sotto il letto, ma dorme accanto a te’. Con queste parole la nostra deputata Daniela Morfino ha portato poco fa in Parlamento con forza e coraggio la nostra lotta senza quartiere contro la violenza sulle donne. Un dramma che ha vissuto sulla sua pelle. Un dramma che conosce, nel profondo”. Così Giuseppe Conte su Fb in una foto con la deputata M5S.

“Succede in una giornata molto triste, in cui arriva la notizia dell’ennesimo femminicidio. La vita di Marisa, 39enne, è stata strappata dal suo ex compagno. Dobbiamo avere la forza e la convinzione di fermare questa strage. Con il Codice Rosso il M5S ha promosso un serio percorso per rafforzare gli strumenti e rendere più rapide le tutele delle donne vittime di violenza. Dobbiamo continuare su questa strada aggiornando gli strumenti a disposizione, ascoltando le associazioni che tutti i giorni sono a contatto con le vittime, introducendo nelle scuole il tema dell’educazione affettiva e sessuale sin dai primi cicli di istruzione”.

“Consapevoli che il percorso è lungo e dobbiamo lavorare tutti insieme, oggi il Movimento 5 Stelle ha dato il suo contribuito per approvare il disegno di legge della maggioranza, che offre una piccola integrazione al Codice Rosso. La sfida più grande è lavorare a un vero cambiamento sociale e culturale che spazzi via l’arretratezza e l’ignoranza di cui si nutrono questi gesti efferati. Il percorso è lungo. Richiede l’impegno di tutti”.