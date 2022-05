Violenza su donne: Conzatti (Iv), ‘ok unanime a percorsi uomini violenti’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “La Risoluzione sui Percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici sia di maggioranza che di opposizione del Senato. È una data storica quella in cui si dice: la violenza è un problema ed una responsabilità degli uomini che la agiscono”. Così in una nota la Senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, segretaria della Commissione femminicidio e Relatrice del provvedimento sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza.

“Se 7 milioni di donne in Italia subiscono una qualche forma di violenza nel corso della loro vita, ci sono altrettanti uomini che la agiscono. Uomini che devono essere intercettati e fermati il prima possibile. Condannare i reati è ovvio ma altrettanto ovvio è che con la condanna certifichiamo che le donne sono già state uccise e hanno già sofferto. Le azioni violente vanno fermate prima”.

I Centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti hanno questo preciso compito nell’ambito della rete nazionale antiviolenza. Li abbiamo finanziati affinché possano lavorare rispondendo a due principi essenziali: prossimità e celerità”,