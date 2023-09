Violenza su donne: De Corato (Fdi), ‘chiederò a Nordio ispezione urgente per caso Brescia’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Chiederò al ministro Nordio con un’interrogazione parlamentare un’ispezione urgente alla procura di Brescia in merito alla richiesta del magistrato che ha chiesto l’assoluzione per l’ex marito di una donna del Bangladesh che denunciò l’uomo per maltrattamenti. Per il pubblico ministero le violenze e le percosse sarebbero infatti ‘il frutto dell’impianto culturale’ dell’uomo. Si tratta di una richiesta inaccettabile e vergognosa su cui va fatta piena chiarezza. L’Italia rappresenta un faro di civiltà nel mondo dove non c’è posto per chi intende mortificare le donne maltrattandole perché ritenute inferiori”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali alla Camera.