Violenza su donne: D’Elia (Pd), ‘discutere e approvare nostro ddl su educazione affettività’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Compito della scuola nel contrasto alla cultura patriarcale va ben oltre l’impegno nel mese di novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne. È un impegno per far diventare strutturale lo sguardo di genere e il superamento degli stereotipi. Abbiamo fatto concretamente un disegno di legge volto a promuovere educazione all’affettività e alle differenze, per sviluppare, nella formazione della popolazione studentesca, il rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione. Abbiamo proposto azioni concrete e l’integrazione dei curricula delle scuole, abbiamo previsto il coinvolgimento delle famiglie attraverso l’informazione, la pubblicità e un’attenta comunicazione circa gli interventi educativi deliberati nell’ambito del piano triennale. Abbiamo costruito l’idea di una formazione del personale docente e non docente. Al senato è il disegno di legge 294, di cui sono prima firmataria, e attende solo di essere discusso. Contro la violenza di genere facciamo sul serio”. A scriverlo sui social è Cecilia D’Elia, senatrice del Partito democratico, vicepresidente della commissione bicamerale d’inchiesta sui femminicidi e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche.