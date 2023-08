Violenza su donne: D’Elia (Pd), ‘Salvini sbaglia tutto, serve rivolta culturale’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Parlare di malati e per questo di castrazione chimica come fa Salvini, significa non aver capito nulla della violenza maschile contro le donne, che è un fenomeno strutturale radicato nella cultura patriarcale della nostra società, di cui purtroppo sono imbevuti anche tanti giovani maschi “sani” nel nostro Paese. Serve che la giustizia faccia il suo corso e aiuti le donne, ma soprattutto serve una rivolta culturale”. Lo scrive sui social Cecilia D’Elia, senatrice Pd, vicepresidente della commissione bicamerale d’inchiesta sui femminicidi e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche.