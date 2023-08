Violenza su donne: Delmastro, ‘accordo maggioranza-opposizione e subito nuova legge’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “C’è una proposta di legge alla Camera che prevede l’avocazione della Procura generale di fronte all’inattività dei pm che, in casi come l’ultimo, può essere fatale. Va votata subito”. E “se in Parlamento maggioranza e opposizione riconoscono l’urgenza delle nuove misure” proposte dal Governo, “le commissioni possono approvarla in 15 giorni, tutto l’iter si esaurisce in due mesi. A patto che non ci sia una logica conflittuale, perché questo è un tema che non ha colore politico. È un flagello sociale”. Lo dice il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove intervistato da ‘La Repubblica’.

“Al di là del singolo caso, la stessa narrazione purtroppo -aggiunge- si riscontra in moltissime vicende. Il ddl dà la possibilità di agire subito sui ‘reati spia’ di un femminicidio e di usare in modo più invasivo il braccialetto elettronico, il divieto e l’obbligo di dimora come per la criminalità. È un modo per dare a polizie e magistrati gli strumenti per intervenire prima di quanto non si faccia ora. Se la politica si muove, si muova però anche la magistratura”.

“La mia esperienza di avvocato mi dice che l’attenzione è alta, ma molto spesso il fascicolo viene mandato al pm in attesa di indicazioni. Le procure farebbero bene a fare una riunione urgente per interrogarsi sulla tempestività con cui intervengono perché -conclude Delmastro- uno o due giorni purtroppo fanno la differenza tra una persona viva e una morta”.