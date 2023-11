Violenza su donne: domani P.Chigi si tinge di rosso, Meloni con Bebe Vio e giocatori Roma e Lazio**

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Si tingerà di rosso domani Palazzo Chigi per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Che cade in giorni ‘bui’ per l’Italia, con la morte della giovane Giulia Cecchettin che ha scosso l’intero Paese, con un’ondata emotiva con pochi precedenti. La premier Giorgia Meloni domani prenderà parte alla cerimonia di ‘accensione’, con lei diversi ministri ed esponenti del governo. Ci saranno inoltre testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, per rendere più forte il messaggio contro un nemico che -numeri alla mano- non accenna ad arretrare. Stando ai rumors, domani in piazza Colonna ci saranno, tra gli altri, un giocatore della Roma e uno della Lazio -più le consorti degli atleti delle due squadre capitoline-, la campionessa para-olimpionica Bebe Vio, e, con ogni probabilità -ma ancora in forse- il ct della Nazionale Luciano Spalletti, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per aver etichettato i violenti ai danni delle donne “codardi di merda”.