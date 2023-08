Violenza su donne: +Europa, ‘Giambruno normalizza bestialità’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Quindi per Andrea Giambruno, compagno della premier Meloni, il fatto che una ragazza possa bere qualcosa in discoteca la fa diventare automaticamente vittima sacrificale per subire violenze o essere stuprata. Normalizzare la bestialità dei ragazzi sulle ragazze, colpevolizzando queste ultime per come si vestono o per quello che fanno, determina un problema per la cultura del nostro Paese, sdoganando i peggiori comportamenti a danno delle donne”. Lo dichiara Carla Taibi, tesoriera di +Europa.

“Quello che ci si aspetta da un servizio di informazione è la condanna delle violenze e ribadire con forza che un rapporto debba essere consensuale. I corpi delle donne non sono nella disponibilità di nessuno a meno che non siano loro a deciderlo. Cosa fa l’Ordine dei giornalisti di fronte a queste uscite prive di rispetto e sensibilità?”, conclude Taibi.