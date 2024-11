Violenza su donne: Fi presenta pdl per cancellare cognome assassino anche post mortem

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Martedì 26 novembre alle ore 17.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si svolgerà la conferenza stampa di Forza Italia per presentare la proposta di legge: “Modifica all’articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente il cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici”, presentata da Catia Polidori il 24 ottobre 2024. Interverranno: Catia Polidori, Segretario nazionale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia; il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e Giovanna Zizzo, madre di Laura, vittima di violenza.

Il testo mira a rafforzare la norma esistente, che già consente ai familiari di chiedere il cambio del cognome coincidente con quello dell’assassino condannato in via definitiva. Se passerà la legge, la modifica del cognome potrà essere richiesta da parenti o affini entro il secondo grado della vittima. Nel caso in cui la vittima sia un minore, i familiari possono richiedere la modificazione del cognome anche post mortem, attraverso una procedura di urgenza, con tempi e burocrazia ridotti. La richiesta avrebbe natura retroattiva, sarebbe cioè applicata anche ai casi avvenuti in passato.