Violenza su donne: flash mob davanti a Camera di intergruppo per le donne

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Non basta la repressione ci vuole un grande investimento sulla cultura”. Così Laura Boldrini in una conferenza stampa oggi a Montecitorio, promossa dall’intergruppo Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità a cui hanno partecipato Elena Bonetti di Azione, Luana Zanella di Avs, Sara Ferrari del Pd con l’adesione del Movimento 5 Stelle e Barbara Poggio, pro-rettrice dell’Università di Trento, una delle autrici del volume.

Secondo Poggio “non è ricevibile l’argomentazione che questo tema della violenza debba essere lasciato alla famiglia, che non se ne debba parlare a scuola”. E il libro fornisce anche alcuni suggerimenti su come farlo, sono riportate “alcune pratiche ed esperienze, strumenti operativi pratici per insegnanti ed educatori per promuovere il cambiamento”. Un volume che andrebbe consigliato al ministro Valditara, osserva Boldrini: “Penso che sarebbe utile mandare questo libro a Valditara, vedo che stanno mettendo in atto progettini affidati a soggetti improbabili”.

Al termine della conferenza stampa si è svolto un flash mob ‘educare per prevenire’ delle deputate e dei deputati dell’intergruppo in Piazza Montecitorio per sollecitare l’approvazione delle proposte di legge sull’educazione all’affettività e alla parità.