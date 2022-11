Violenza su donne: Fontana, ‘cambio culturale basato su difesa valori occidentali’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – La violenza sulle donne è “purtroppo un fenomeno di carattere strutturale, che affonda le sue radici in molteplici fattori di ordine sociale, culturale ed economico e che per essere vinto richiede un profondo cambiamento culturale basato sui valori occidentali di rispetto e parità. Cambiamento che deve partire dalle scuole e dalle nuove generazioni, cui vanno insegnati i principi dei diritti e dell’uguaglianza delle donne e ragazze. Solo così si potrà vincere la violenza contro le donne e costruire una società più giusta, integrata e volta al rispetto totale della dignità delle donne”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno organizzato a Montecitorio ‘Non più sole – La drammatica attualità della violenza contro le donne’.