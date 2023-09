Violenza su donne: Gelmini (Az), ‘Rai e scuola ci aiutino in grande opera di sensibilizzazione’

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “E’ un’occasione importante per ribadire l’impegno di Azione a favore della violenza di genere, un richiamo al governo a fare presto per approvare questo provvedimento tenendo presente che occorre introdurre non solo fondi strutturali come abbiamo nel governo Draghi per i centri anti violenza e le case rifugio, ma anche introdurre i livelli essenziale di prestazione (i Lep). Dobbiamo garantire a tutte le donne, indipendentemente dal paese di residenza, un posto in una casa rifugio, in un centro anti violenza e la possibilità di uscire da una situazione di prostrazione”. Lo dice Mariastella Gelmini, senatrice di Azione, a a margine della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne di cui è prima firmataria al Senato.

“Per fare questo il ruolo dei centri del volontariato è fondamentale, ma al tempo stesso ci auguriamo che anche la Rai, come servizio pubblico, assieme alla scuola, ci possano aiutare in una grande opera di sensibilizzazione”, conclude Carfagna.