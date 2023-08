Violenza su donne: Gelmini, ‘sì patto bipartisan ma da 10 mesi c’è anche mia proposta’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Di fronte all’ennesimo femminicidio, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro parla di ‘patto bipartisan’. Bene, perché per combattere questa battaglia serve l’impegno di tutti, ma questo spirito bipartisan vale solo se la proposta di legge arriva dalla maggioranza? Un interrogativo che sorge spontaneo, visto che da inizio legislatura c’è in Senato un disegno di legge a mia firma che prevede una tutela speciale per le donne che denunciano ma, in dieci mesi, non è mai stato preso in considerazione. Eppure questo provvedimento nasce dal lavoro svolto un anno fa dal Governo Draghi, insieme alle colleghe Carfagna e Bonetti, a cui hanno contribuito anche forze politiche dell’attuale maggioranza. Un lavoro che a mio avviso non va disperso”. Lo afferma la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione.

“Se la maggioranza vuole davvero dare un segnale alle donne e vuole farlo in tempi rapidi, noi -assicura- ci siamo, la nostra proposta c’è già. Basta volerla approvare. Si è già perso troppo tempo”.