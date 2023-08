Violenza su donne: Giambruno, ‘mie parole strumentalizzate dai politici’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago (Adnkronos) – “Io non ho mai detto ‘la ragazza se l’è cercata’ o che, se eviti di ubriacarti, ‘non ti stuprano’: questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura”. Lo dice Andrea Giambruno, al ‘Corriere della sera’, a proposito delle polemiche suscitate dalle sue frasi in Tv sulla violenza sessuale.

“Mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?”, spiega il giornalista di Retequattro sottolineando: “Strumentalizzano gli stessi politici che mi fanno chiamare per pietire un invito”.

“Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa, ma non è così e non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi cosa devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa». Come ha fatto ieri a condurre così arrabbiato? “Anche amareggiato. Schifato. Chiedono la mia sospensione, e su frasi false, gli stessi che decantano la libertà di espressione. Piuttosto, dico io, attaccatemi perché dico cose ovvie, banali: che a luglio fa caldo o che è meglio non drogarsi”, specifica il compagno di Giorgia Meloni.