Violenza su donne: La Russa, ‘incomprensibile che dato culturale sia attenuante’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Che ci sia un dato culturale è vero, che questo possa giustificare un’attenuante lo trovo veramente incomprensibile”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Annalisa Chirico a ‘Ping pong’ su Radiouno Rai, a proposito del magistrato che ha chiesto l’assoluzione per l’ex marito di una donna del Bangladesh che denunciò l’uomo per maltrattamenti.

“Credo che prevale il fatto della identità culturale italiana -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- chi è a casa nostra ha il dovere, non la possibilità, di attenersi alle nostre leggi e anche al nostro modo di vivere, per lo meno nei limiti in cui altri modelli contrasterebbero con la civiltà, con il senso minimo di convivenza. Per cui non ho apprezzato quella decisione”.