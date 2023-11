Violenza su donne: Magi, ‘mobilitazione uomini per assunzione responsabilità’

Novembre 25, 2023

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo assumerci la responsabilità di uscire allo scoperto sulla violenza di genere. Al di là della giornata di oggi dovremmo organizzare una mobilitazione che parta dagli uomini che suoni come una assunzione di responsabilità perchè gli stereotipi del patriarcato non avrebbero resistito così a lungo se non ci fosse stato un disinteresse degli uomini”. Così Riccardo Magi di Più Europa al congresso di Sinistra Italiana.