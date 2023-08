Violenza su donne: Mahmoud (Pd), ‘Salvini banalizza, castrazione chimica non è soluzione’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “La castrazione chimica, invocata dal ministro Salvini, non è la soluzione ai tanti, troppi, casi di femminicidio nel nostro Paese. Ancora una volta il ministro fa propaganda sul corpo delle donne, banalizzando temi gravissimi e annunciando soluzioni semplicistiche. Serve un grande lavoro culturale per educare al rispetto, al consenso e alle differenze. E serve soprattutto una pena certa e giusta per non far sentire sole le donne quando trovano la forza di denunciare. L’orrore vissuto dalla giovane ragazza di Palermo non ci spinga a usare la stessa violenza nel discorso pubblico”. Così Marwa Mahmoud, responsabile Partecipazione e Formazione politica nella segreteria Pd, in una nota.