Violenza su donne: Maiorino (M5s), ‘bene confronto, ma no a compromessi al ribasso’

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ben venga un confronto di tutte le forze politiche se c’è autentica volontà di andare al cuore della questione e unirsi nel contrasto alla violenza contro le donne. Su questo noi ci siamo. Chiariamo sin d’ora però che non è più tempo di compromessi al ribasso”. Lo dichiara in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama.

“Come M5S -continua Maiorino- sono anni che proponiamo l’introduzione dell’educazione emotiva e sessuale nelle scuole per decostruire gli stereotipi di genere; chiediamo l’istituzione della figura dello psicologo scolastico per contrastare il disagio giovanile, fenomeno aggravatosi con la pandemia; sosteniamo la necessità di estendere la durata del congedo paterno e renderlo uguale a quello materno per un’equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e porre finalmente uomini e donne sullo stesso piano nel mondo del lavoro, perché anche così si contrasta la violenza; siamo stati pionieri nell’ambito della prevenzione, sostenendo da soli l’importanza di lavorare con gli uomini autori o potenziali autori di violenza, per arrivare prima che questa si compia, come previsto dalla Convenzione di Istanbul”.

Per la pentastellata “occorre che la politica abbia coraggio, si spogli delle ideologie di parte e si decida a colpire al cuore la cultura patriarcale – dello stupro o del possesso che dir si voglia – che è alla base della violenza contro le donne. Le forze oggi al governo, che ora si dicono improvvisamente consapevoli della radice culturale della violenza, solo fino a pochissimo tempo fa si opponevano persino all’uso del termine ‘femminicidio’, hanno definito l’educazione affettiva e sessuale una ‘porcheria’ e al parlamento europeo si sono astenuti sull’adozione della Convenzione di Istanbul. Quindi bene se ci uniamo tutte e tutti insieme con serietà per affrontare la questione, ma senza trattare a ribasso”.