Violenza su donne: Mattarella, ‘scuote coscienze, è intollerabile’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società, in particolare scuote le nostre coscienze -ed è intollerabile- la violenza degli uomini sulle donne. Senza dimenticare che un forte, efficace, contrasto viene fornito dalle tante, diffuse e preziose forme e iniziative di solidarietà, il cui messaggio di esempio, nella narrazione dei media e dei social, finisce sovente per essere oscurato”. Lo ha denunciato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le Alte cariche dello Stato.