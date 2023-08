Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “‘Se non ti ubriachi non ti stuprano. Se non indossi vestiti provocanti non ti infastidiscono. Se stai a casa e non lavori sei al sicuro’. Quanto ancora dobbiamo sentire queste cretinate? Legittimare una violenza intollerabile come lo stupro è una cosa aberrante”. Così sui social l’eurodeputata del Partito democratico Alessandra Moretti commenta le parole del giornalista Andrea Giambruno.