Violenza su donne: Paita (Iv), ‘risposta unitaria istituzioni, ogni tono conflittuale è danno’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Durante il dibattito sulla legge contro la violenza di genere ieri in Senato sono intervenuta per richiamare tutti alla riflessione, mi sembrava che il Senato si stesse invischiando in una discussione capziosa, perdendo di vista il tema di fondo, che era quello di una approvazione ampia e consapevole delle norme contro la violenza di genere. Tutto si è concluso bene, con un sì all’unanimità e la risposta unitaria delle istituzioni, ma la discussione che c’è stata ci dice che c’è ancora molto su cui riflettere. Dal punto di vista di Italia Viva, ogni tono esacerbato e conflittuale è un danno”. Lo dice a Agorà su Rai3 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“La scuola ha una funzione educativa profonda e decisiva. Un altro ruolo importante – aggiunge Paita – ce l’hanno le famiglie, che devono insegnare ai propri figli ad accettare le scelte di libertà delle persone coinvolte in un rapporto. È poi c’è un tema di rispetto delle donne in sé: educhiamo la società al diritto all’ambizione delle donne, al diritto ad essere realizzate, diciamolo alle nostre ragazze”.