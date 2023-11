Violenza su donne: Pd chiede diretta tv Rai per manifestazione domani a Roma**

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Chiediamo ai vertici della Rai che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sia assicurata adeguata copertura con diretta televisiva dell’importante manifestazione della società civile che si terrà domani a Roma e che coinvolgerà associazioni e decine di migliaia di persone”. Così i componenti del Pd in commissione di Vigilanza Rai in una lettera alla Presidente Marinella Soldi e all’ Amministratore Delegato Roberto Sergio.

“Quest’anno questa ricorrenza cade in un momento emotivamente impattante per la coscienza collettiva del Paese a seguito del recente caso di femminicidio che ha riguardato Giulia Cecchettin. Riteniamo che tale richiesta rientri pienamente nelle prerogative della Rai e chiediamo che possa pertanto essere accolta”.