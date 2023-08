Violenza su donne: Rauti (Fdi), ‘sport è anche cura e medicina’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Come nello sport, in ogni settore, ci sono donne che fanno la differenza; sono queste le parole più giuste per sottolineare il ruolo e la specificità femminili nella società e per far risaltare il valore aggiunto di cui sono portatrici. Da sempre le donne, anche se spesso avvolte nel silenzio e nascoste dal cono d’ombra della storia, sono protagoniste indiscusse di profonde rivoluzioni e di radicali cambiamenti, del passato e dell’attualità. Sono state e sono tante le donne che, anche nello sport, hanno raggiunto posizioni apicali e superato traguardi prima inimmaginabili. Atlete, campionesse e non solo, che lasciano un segno indelebile nella storia dello sport nazionale e che, in ogni occasione, accendono l’orgoglio italiano”. Lo ha detto oggi il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, che ha portato il saluto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno “L’empowerment femminile. Storie di leadership nello sport”, organizzato dall’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi.

Per Rauti, che ha la delega per la promozione delle politiche di parità di genere e pari opportunità e per la promozione e il coordinamento delle attività sportive militari, “lo sport è anche cura e medicina contro la violenza femminile”.