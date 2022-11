Violenza su donne: Rauti, ‘preoccupa aumento clima odio contro Meloni’

Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Quanto accaduto oggi nel corso del corteo romano di ‘Non una di meno’ è preoccupante perché alimenta clima di odio e si aggiunge ad una lista di intimidazioni, minacce e volgarità contro il presidente del Consiglio. Quello di oggi è però più grave in quanto giunge proprio dalle donne che, invece, dovrebbero essere le prime a vedere in Giorgia Meloni un esempio, un modello e non certo una minaccia o qualcosa da abbattere. E rattrista che questi cori e minacce giungano a due giorni dalla costituzione in Senato della commissione d’inchiesta sul Femminicidio con un voto unanime”. Lo afferma la senatrice Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

“Inoltre -aggiunge- proprio in questa settimana il Governo ha ribadito che lavorerà per migliorare i protocolli di applicazione del ‘codice rosso’, garantire la certezza della pena degli uomini violenti e potenzierà le misure di protezione delle vittime. Inoltre è stata prevista l’implementazione delle risorse destinate ai centri antiviolenza ed alle Case rifugio. Esprimo al presidente Meloni solidarietà e mi auguro che tutte le donne, quelle per le quali il femminismo non è un atteggiamento ma un valore in cui credono, sappiano prendere le distanze da quanto accaduto oggi”.