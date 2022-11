Violenza su donne: Ravetto, ‘intimidazioni e volgarità contro Meloni alimentano odio’

Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Si, sempre, al confronto, anche aspro. No ad ogni forma di minaccia o insulto, come quelli arrivati oggi durante la manifestazione di ‘Non una di meno’ all’indirizzo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La critica ha un valore, è legittima, è la base anche di un dialogo purché costruttivo. Ma le intimidazioni o le volgarità che donne hanno rivolto ad un’altra donna alimentano odio e distanze. Solidarietà a Giorgia Meloni, non possiamo tollerare simili gesti”. Lo afferma Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega.