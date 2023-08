Violenza su donne: Roccella, ‘su porno e minori governo sarà tempestivo’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Oggi a Caivano è stata una giornata significativa per lo Stato, che ha dimostrato di esserci e di volerci essere. Per le comunità più disagiate, alle quali Giorgia Meloni ha testimoniato l’impegno fattivo del governo. Per le persone più fragili e vulnerabili, a partire da bambini e adolescenti, che devono essere al centro dell’attenzione della politica”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

“A questo proposito – prosegue Roccella – è importante che anche oggi, in occasione della visita del presidente Meloni, don Maurizio Patriciello abbia rinnovato il suo appello per l’allontanamento dei minori dal porno. Un tema, quello dell’esposizione dei bambini alla pornografia, che abbiamo molto a cuore e sulla quale la risposta del governo sarà tempestiva”. “Si tratta di un impegno che in questi giorni abbiamo assunto con forza e che è importante ribadire in una giornata come quella di oggi”, conclude la ministra.