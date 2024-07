Violenza su donne: S.Licheri (M5S), ‘situazione intollerabile, Governo deve fare di più’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La situazione dei femminicidi in Italia è drammatica e intollerabile. Il governo deve fare qualcosa”. Così in una nota la senatrice M5s in commissione Antidiscriminazioni Sabrina Licheri.

“Dopo la morte di Giulia Cecchettin – aggiunge – i casi di femminicidi non sono diminuiti ma, al contrario, continuano tragicamente a ripetersi, con una media di un omicidio ogni due giorni”.

“Nel 93% dei casi gli autori sono all’interno del nucleo familiare ed è da qui che dobbiamo partire. Educando gli uomini, facendo prevenzione e formazione tra i vari attori che si occupano del tema: dalle forze dell’ordine agli educatori. Le donne non possono farcela da sole, serve l’aiuto di tutti e soprattutto dello Stato”, conclude.