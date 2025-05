Violenza su donne: Schlein a Meloni, ‘spero si lavori insieme su educazione in scuole’**

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Sul contrasto alla violenza di genere, proprio ieri mi sono rivolta una volta ancora alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l’ho detto, almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a fare un passo avanti insieme al Paese. Noi abbiamo lavorato e votato anche insieme maggioranza e opposizione delle norme sulla repressione. Ma il punto che manca lè a prevenzione”. Lo dice Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.

“Per fare la prevenzione due sono le cose che servono anzitutto. La formazione specifica degli operatori delle forze dell’ordine, della giustizia e della pubblica amministrazione in modo che quando viene fatta una denuncia si abbiano tutti gli strumenti per capire quale misura mettere in campo. E poi la cosa più importante è intervenire a partire dalle scuole. Non possiamo continuare ad assistere questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. Il problema non è episodico, è culturale ed è strutturale nel nostro Paese.”, dice Schein parlando anche dell’ultimo femminicidio della 14enne Martina Carbonaro.

“Per questo è fondamentale il ruolo delle scuole e ho chiesto a Giorgia Meloni, proviamo a presentare una legge da votare subito che introduca l’educazione a rispetto alle differenze obbligatorie in tutte le scuole d’Italia. La parte culturale di questa sfida è fondamentale, per cui ho davvero la speranza che su questo si possa lavorare insieme”.