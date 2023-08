Violenza su donne: Schlein, ‘basta giustificare, vittime sono vittime due volte’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Non c’è nessun atteggiamento, attitudine, com’è vestita che possa giustificare di essere rimasta vittima di una violenza sessuale, che diventa vittima due volte, quindi c’è una vittimizzazione secondaria. E questo non è accettabile. Non sono fatti isolati e sono figli di una cultura patriarcale, la violenza di genere è strutturale e devono essere responsabilizzati gli uomini per estirpare questo male”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.