Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Anche oggi l’orribile femminicidio di Maria Leo che lascia una bambina di tre anni. Mi sono rivolta alla premier Meloni per chiederle di mettere da parte la solita dialettica politica, per provare a lavorare insieme non solo sulla repressione ma anche per un grande investimento sull’educazione a partire dalle scuole”. Così Elly Schlein a Zapping su radio Rai 1. La premier le ha risposto? “No, ma noi insistiamo”.