Violenza su donne: Schlein, ‘maggioranza non ha fatto abbastanza’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov (Adnkronos) – Sul contrasto alla violenza sulle donne “questa maggioranza, rispetto agli impegni che avevamo votato l’anno scorso, non ha fatto abbastanza. Abbiamo votato misure di repressione della violenza in ogni loro forma, ma non basta. Serve prevenzione, formazione degli operatori e educazione all’affettività e sulle differenze in tutti i cicli scolastici. Solo cosi si può superare il pregiudizio sessista sul corpo della donna che non esiste e che è criminale”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.