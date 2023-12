Violenza su donne: Schlein, ‘maggioranza rinunci a mance e voti emendamento opposizioni’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Veniamo da giorni di forte scossa nel Paese per gli ultimi tragici femminicidi. Come rispondiamo? Le opposizioni si stanno unendo in Parlamento con un emendamento per destinare tutte le poche risorse lasciate al Parlamento dal governo sul contrasto alla violenza di genere. La maggioranza rinunci a mance e mancette e metta con noi quei soldi sul contrasto alla violenza di genere”. Così Elly Schlein al Forum Pd sull’Europa.