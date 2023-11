Violenza su donne: Schlein, ‘prevenzione nella scuole, serve investimento culturale’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Mi sembra assurdo che ci sia in politica chi ancora nega la cultura patriarcale è il motivo per cui si radica il senso del possesso. Dobbiamo contrastare quell’idea violenta. E su questo occorre lavorare insieme. Non basta la repressione se non si fa prevenzione a partire dalle scuole”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Cagliari. “Serve un grande investimento culturale”.