Violenza su donne: Schlein, ‘Roccella? Non tollereremo altre discriminazioni’**

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Ancora non hanno spiegato questo gender di cui parlano tanto… Il Pd rivendica le battaglie per la parità di genere, l’uguaglianza, i diritti Lgbt. Non tollereremo altre discriminazioni. Per l’Europa questi sono già diritti fondamentali”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti a margine del Forum Pd sull’Europa.