Violenza su donne: Schlein, ‘sentito Meloni, bene i segnali della maggioranza’**

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Con la premier Giorgia Meloni “ci siamo sentiti in queste ore. Apprezzo il segnale della maggioranza al Senato, dando parere favorevole su un Odg che chiede di mettere risorse in quella legge sulla formazione delle operatrici, come l’approvazione dell’Odg in cui chiediamo di calendarizzare in tempi rapidi alla proposta di legge sulla prevenzione”. Lo ha detto Elly Schlein aprendo la Direzione del Pd.