Violenza su donne: Semenzato (Nm), ‘bene urgenza per il ddl, un passo avanti’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Dall’avvio dei lavori della commissione Femminicidi abbiamo evidenziato la necessità di chiudere tempestivamente gli interventi normativi che riguardano la violenza di genere. E’ stata deliberata all’unanimità oggi l’urgenza per il ddl violenza domestica, un disegno di legge per il rafforzamento delle misure di prevenzione: ammonimento, braccialetto, distanza minima di avvicinamento, arresto in flagranza differita, tempi stringenti alla magistratura per valutazione del rischio e applicazione delle misure cautelari, specializzazione dei magistrati sul campo attraverso i criteri di assegnazione dei fascicoli. Su molto si deve necessariamente lavorare, in primis l’aspetto culturale e la prevenzione, la formazione a più livelli e un nuovo approccio che deve coinvolgere sentenze e magistrati. Ma un ulteriore passo per la libertà delle donne viene tracciato. Avanti con coraggio per un lavoro corale assieme anche ad associazioni e centri antiviolenza”. Lo dice l’on. Martina Semenzato, deputata di Noi moderati e presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.