Violenza su donne: Serie B, la 14/a giornata si gioca con il pallone rosso

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – La 14/a giornata della serie BKT si gioca con il pallone rosso. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1999, la Lega B ha previsto alcune attività volte alla sensibilizzazione durante il prossimo weekend di campionato. Fra questi l’utilizzo in tutte le gare del pallone Kappa speciale rosso, il colore che contraddistingue la campagna per l’eliminazione di questo terribile reato. Nel cerimoniale pre-gara su tutti i campi ci sarà, inoltre, una consegna simbolica del pallone da parte di un rappresentante della società di casa a una donna invitata dal club. Il presidente della lega B Balata sarà a Cremona insieme al presidente dell’US Cremonese Francesco Dini con il sottosegretario della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni. Le iniziative della 14/a giornata fanno parte della campagna che la Lega B ha adottato fin dall’inizio della stagione e che Balata ha deciso di ampliare per tutto l’arco del campionato in collaborazione con il Servizio analisi criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, diretto da Stefano Delfini.